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الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية ناقش مع رئيس الوزراء البلجيكي التطورات في غزة وجهود الوساطة المشتركة لإنهاء الحرب وسبل خفض التصعيد في لبنان
Lebanon 24
25-09-2024
|
16:29
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