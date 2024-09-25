الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية ناقش مع رئيس الوزراء البلجيكي التطورات في غزة وجهود الوساطة المشتركة لإنهاء الحرب وسبل خفض التصعيد في لبنان

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