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الشرق نقلا عن رويترز: بريطانيا ترسل 5 ملايين جنيه إسترليني إلى لبنان لدعم جهود الاستجابة الإنسانية

Lebanon 24
25-09-2024 | 16:52
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