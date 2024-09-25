Advertisement

أخبار عاجلة

إذاعة الجيش الإسرائيلي: من غير الواضح إذا ما كان مشتبه بهم من لبنان حاولوا الاقتراب من الحدود أم لا

Lebanon 24
25-09-2024 | 18:37
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إذاعة الجيش الإسرائيلي: اعتراض مسيّرة لحزب الله في سماء الجليل الغربي بعد اجتيازها الحدود من لبنان
lebanon 24
26/09/2024 03:21:27 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: تحويل قوات مقاتلة للجيش الإسرائيلي من الضفة الغربية إلى الحدود مع لبنان تحسبا لاندلاع حرب شاملة (الجزيرة)
lebanon 24
26/09/2024 03:21:27 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: نجري عمليات تمشيط عند الحدود اللبنانية بعد رصد تحركات مشبوهة
lebanon 24
26/09/2024 03:21:27 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: الجيش يشن موجة أخرى من الهجمات على لبنان
lebanon 24
26/09/2024 03:21:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:23 | 2024-09-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:56 | 2024-09-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2024-09-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2024-09-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-09-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
20:13 | 2024-09-25
20:03 | 2024-09-25
20:02 | 2024-09-25
20:00 | 2024-09-25
19:46 | 2024-09-25
19:45 | 2024-09-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24