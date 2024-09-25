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الرئيس ميقاتي: الأحداث الحالية لا يمكن فصلها عن انتهاكات واعتداءات يتعرض لها لبنان منذ عقود

Lebanon 24
25-09-2024 | 19:39
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