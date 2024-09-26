29
o
بيروت
30
o
طرابلس
27
o
صور
31
o
جبيل
27
o
صيدا
29
o
جونية
23
o
النبطية
26
o
زحلة
24
o
بعلبك
15
o
بشري
24
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
مسؤول أميركي لـ"نيويورك تايمز": إسرائيل قد توافق على مقترح وقف إطلاق النار مع حزب الله خلال ساعات
Lebanon 24
26-09-2024
|
00:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نيويورك تايمز عن مسؤولين أميركيين: إسرائيل نفذت عملية كوماندوز بسوريا دمرت خلالها منشأة إنتاج صواريخ لحزب الله
Lebanon 24
نيويورك تايمز عن مسؤولين أميركيين: إسرائيل نفذت عملية كوماندوز بسوريا دمرت خلالها منشأة إنتاج صواريخ لحزب الله
26/09/2024 10:03:32
26/09/2024 10:03:32
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 13 الإٍسرائيلية: وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله يدخل حيز التنفيذ خلال ساعات
Lebanon 24
القناة 13 الإٍسرائيلية: وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله يدخل حيز التنفيذ خلال ساعات
26/09/2024 10:03:32
26/09/2024 10:03:32
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤولان أميركيان لنيويورك تايمز: قد يتم القبول قريبا بمقترح وقف النار المؤقت في لبنان
Lebanon 24
مسؤولان أميركيان لنيويورك تايمز: قد يتم القبول قريبا بمقترح وقف النار المؤقت في لبنان
26/09/2024 10:03:32
26/09/2024 10:03:32
Lebanon 24
Lebanon 24
"أي بي سي" عن مسؤولين أميركيين: إسرائيل أشارت إلى أنها تنوي المضي قدماً في خطط المعركة ضد حزب الله
Lebanon 24
"أي بي سي" عن مسؤولين أميركيين: إسرائيل أشارت إلى أنها تنوي المضي قدماً في خطط المعركة ضد حزب الله
26/09/2024 10:03:32
26/09/2024 10:03:32
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
صاروخ مرّ فوق إعلاميّ لبنانيّ... شاهدوا بالفيديو ما حدث خلال البثّ المباشر
Lebanon 24
صاروخ مرّ فوق إعلاميّ لبنانيّ... شاهدوا بالفيديو ما حدث خلال البثّ المباشر
11:56 | 2024-09-25
25/09/2024 11:56:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب الظروف الطارئة.. بيان عاجل من مصرف لبنان إليكم ما أعلنه
Lebanon 24
بسبب الظروف الطارئة.. بيان عاجل من مصرف لبنان إليكم ما أعلنه
07:23 | 2024-09-25
25/09/2024 07:23:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد توجّه نازحين لبنانيين إلى سوريا... ماذا قال ممثل سويّ مشهور؟ (صورة)
Lebanon 24
بعد توجّه نازحين لبنانيين إلى سوريا... ماذا قال ممثل سويّ مشهور؟ (صورة)
07:15 | 2024-09-25
25/09/2024 07:15:02
Lebanon 24
Lebanon 24
هل توقفت كافة الرحلات إلى مطار بيروت؟
Lebanon 24
هل توقفت كافة الرحلات إلى مطار بيروت؟
06:50 | 2024-09-25
25/09/2024 06:50:39
Lebanon 24
Lebanon 24
المواطنون يشعرون بهزّات أرضيّة... ما هي صواريخ "المطرقة" التي تستخدمها إسرائيل في لبنان؟
Lebanon 24
المواطنون يشعرون بهزّات أرضيّة... ما هي صواريخ "المطرقة" التي تستخدمها إسرائيل في لبنان؟
08:00 | 2024-09-25
25/09/2024 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
02:58 | 2024-09-26
وزير المالية الإسرائيلي: حزب الله وحده سيكون المستفيد من وقف النار
02:55 | 2024-09-26
الجيش الإسرائيلي: مستمرون في الهجوم من أجل ضرب قدرات حزب الله وبنيته التحتية العسكرية
02:55 | 2024-09-26
الجيش الإسرائيلي: قصفنا ليلة أمس نحو 75 هدفا لحزب الله في البقاع وجنوب لبنان بينها مخازن أسلحة
02:53 | 2024-09-26
سي إن إن عن مسؤول بإدارة بايدن: مقترح وقف إطلاق النار في لبنان جهد شامل لمنع توسع الصراع إلى حرب إقليمية
02:49 | 2024-09-26
يسرائيل هيوم عن وزير الشتات الإسرائيلي: لا يمكن إنهاء العملية في الشمال دون عملية برية وإقامة منطقة عازلة
02:47 | 2024-09-26
"لبنان24": غارات إسرائيلية تستهدف بلدات كفرشوبا والخيام والبازورية ودبين وحومين والقصيبة
فيديو
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
Lebanon 24
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
00:23 | 2024-09-25
26/09/2024 10:03:32
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
18:00 | 2024-09-24
26/09/2024 10:03:32
Lebanon 24
Lebanon 24
شاهدوا بالفيديو.. جلسة مباشرة لمجلس الأمن الدولي بشأن لبنان
Lebanon 24
شاهدوا بالفيديو.. جلسة مباشرة لمجلس الأمن الدولي بشأن لبنان
15:20 | 2024-09-20
26/09/2024 10:03:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24