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سي إن إن عن مسؤول بإدارة بايدن: مقترح وقف إطلاق النار في لبنان جهد شامل لمنع توسع الصراع إلى حرب إقليمية

Lebanon 24
26-09-2024 | 02:53
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