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القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مسؤول في مكتب نتنياهو: هناك ضوء أخضر لوقف إطلاق النار بهدف إفساح المجال للمفاوضات

Lebanon 24
26-09-2024 | 03:07
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