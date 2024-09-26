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المرصد: استشهاد 103 من اللاجئين السوريين بينهم 32 طفلا بغارات إسرائيل خلال 72 ساعة

Lebanon 24
26-09-2024 | 04:01
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