مولوي: لا نزال نعاني من نقص بالحاجات والمساعدات الدولية غير كافية لكن الموضوع سينظم تباعا ووزارة الداخلية هي دائما باجتماعات مفتوحة وخلية الازمة بالوزارة على تواصل دائم مع المحافظين

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