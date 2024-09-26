السفير المصري لدى لبنان علاء موسى لـ"الجديد": مصر لم تتوقف عن جهود دعم التوصل الى تهدئة في لبنان والجانب الإسرائيلي يختلق الأعذار ولكن علينا أن نستغل الفرص

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