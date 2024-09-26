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يديعوت أحرونوت: تقديرات بأنّ "حزب الله" لم يُفعّل 10 في المئة من قوته حتى الآن لاعتبارات خاصة به

Lebanon 24
26-09-2024 | 06:33
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