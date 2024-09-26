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"أ.ف.ب" عن مصادر أمنية: أكثر من 22 ألف شخص عبروا الحدود من لبنان نحو سوريا بسبب القصف الإسرائيلي (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
26-09-2024 | 07:09
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