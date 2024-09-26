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إسرائيل هيوم عن بن غفير لنتنياهو: إذا أصبح وقف إطلاق النار المؤقت دائما فسنستقيل من الحكومة (الجزيرة)

Lebanon 24
26-09-2024 | 08:46
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