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عباس: إسرائيل استغلت ما حدث لشنّ حرب إبادة جماعية في غزة ولا تزال ترتكب جرائم حرب باعتراف المجتمع الدولي

Lebanon 24
26-09-2024 | 10:44
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