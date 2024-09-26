Advertisement

أخبار عاجلة

القناة 12 الإسرائيلية: رصد إطلاق 80 صاروخا من لبنان باتجاه صفد وبلدات في الجليل الأعلى

Lebanon 24
26-09-2024 | 11:10
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القناة 12 الإسرائيلية: رصد إطلاق نحو 75 صاروخا من لبنان باتجاه شمال إسرائيل
lebanon 24
27/09/2024 01:08:37 Lebanon 24 Lebanon 24
إطلاق أكثر من 30 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه الجولان والجليل الأعلى (الجزيرة)
lebanon 24
27/09/2024 01:08:37 Lebanon 24 Lebanon 24
"القناة 11" الإسرائيلية: إطلاق نحو 20 صاروخاً صباح اليوم من جنوبي لبنان باتجاه منطقة صفد من دون تسجيل إصابات
lebanon 24
27/09/2024 01:08:37 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: رصد إطلاق 90 صاروخا من جنوب لبنان تجاه البلدات الإسرائيلية شمال إسرائيل (الجزيرة)
lebanon 24
27/09/2024 01:08:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:18 | 2024-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:41 | 2024-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:11 | 2024-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:26 | 2024-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:04 | 2024-09-26
17:57 | 2024-09-26
17:56 | 2024-09-26
17:55 | 2024-09-26
17:52 | 2024-09-26
17:50 | 2024-09-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24