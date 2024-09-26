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أكسيوس عن مسؤولين أميركيين: بلينكن طلب من كل من رئيس وزراء قطر ووزير خارجية السعودية دعم المقترح الأميركي لوقف إطلاق النار في لبنان

Lebanon 24
26-09-2024 | 11:37
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