سامي الجميّل: لبنان ينزف ونمر بأصعب المراحل في تاريخنا نتألم مع كل مشهد نراه القتل والضحايا والبيوت التي تتدمر وبلدنا يتحول شيئًا فشيئًا الى غزة ثانية

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