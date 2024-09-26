الجميّل: وجعنا كبير امام ما نراه من دمار والصمت لم يعد ممكنا امام ما يعانيه اللبنانيون لم نأتِ لنحاسب وليس الوقت للتقييم والمحاسبة لكن وقت المحاسبة سيأتي

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