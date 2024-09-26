باربرا ليف لـ"الجزيرة": نسعى حاليا إلى إفساح المجال لدبلوماسية تؤدي لترتيبات على طرفي الحدود بين لبنان وإسرائيل ونُريد الدفع نحو مرحلة أولى من المفاوضات والانتهاء منها ومن ثم دخول نقاشات لمرحلة ثانية

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