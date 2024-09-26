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باربرا ليف لـ"الجزيرة": نسعى حاليا إلى إفساح المجال لدبلوماسية تؤدي لترتيبات على طرفي الحدود بين لبنان وإسرائيل ونُريد الدفع نحو مرحلة أولى من المفاوضات والانتهاء منها ومن ثم دخول نقاشات لمرحلة ثانية

Lebanon 24
26-09-2024 | 12:22
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