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وزير الصحة: ندعو المجتمع الدولي لممارسة الضغط على إسرائيل لقبول اتفاق وقف إطلاق النار (CNN)

Lebanon 24
26-09-2024 | 15:29
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