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رئيس الوزراء العراقي: ما يحدث في فلسطين من اعتداء لقوة عسكرية محتلة هو فشل للجميع وبالأساس مجلس الأمن الدولي

Lebanon 24
26-09-2024 | 16:43
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