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مطار بن غوريون في تل أبيب أوقف لفترة وجيزة الإقلاع والهبوط بعد تفعيل أجهزة الإنذار

Lebanon 24
26-09-2024 | 18:21
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