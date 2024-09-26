Advertisement

أخبار عاجلة

أوستن: الحلّ الدبلوماسي لا يزال ممكناً بين إسرائيل ولبنان ونسعى لوقف فوري للقتال لـ21 يوماً

Lebanon 24
26-09-2024 | 18:25
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
السفير الأميركي لدى إسرائيل: انضمام أكثر من 12 دولة للدعوة لوقف فوري لإطلاق النار الطريقة الدبلوماسية الأمثل (الجزيرة)
lebanon 24
27/09/2024 10:12:37 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الأميركي: الحل الدبلوماسي لا يزال ممكنا بين لبنان وإسرائيل
lebanon 24
27/09/2024 10:12:37 Lebanon 24 Lebanon 24
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول حليفة يدعون لوقف فوري لإطلاق النار مدته 21 يوما بين حزب الله وإسرائيل
lebanon 24
27/09/2024 10:12:37 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية المصري: يجب الوقف الفوري وغير المشروط للانتهاكات الإسرائيلية للأراضي والأجواء اللبنانية
lebanon 24
27/09/2024 10:12:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:41 | 2024-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:11 | 2024-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:26 | 2024-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:01 | 2024-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
03:09 | 2024-09-27
02:55 | 2024-09-27
02:54 | 2024-09-27
02:53 | 2024-09-27
02:45 | 2024-09-27
02:37 | 2024-09-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24