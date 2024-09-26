Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الخارجية عبد الله بو حبيب من الأمم المتحدة: لبنان يعيش أزمة تهدّد وجوده ومستقبل شعبه وتتطلّب تدخّلاً دولياً

Lebanon 24
26-09-2024 | 19:54
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أبلغ مجلس الوزراء أنه في ضوء التطورات الحاصلة سيتوجه الى نيويورك في خلال اليومين المقبلين لعقد سلسلة اجتماعات على أن يلقي وزير الخارجية عبدالله بو حبيب كلمة لبنان في الجمعية العمومية للامم المتحدة
lebanon 24
27/09/2024 10:14:22 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية عبدالله بو حبيب من مجلس الأمن: لم يكن أحد في أمان بعد الهجمات الإلكترونية التي وقعت في لبنان ونتج عنها ضحايا مدنيين
lebanon 24
27/09/2024 10:14:22 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الإعلام زياد مكاري من السرايا: ميقاتي طلب من وزير الخارجية عبد الله بو حبيب بأن يلقي كلمة لبنان في الجمعية العمومية ومجلس الأمن لكن بسبب الاحداث الأخيرة التي حصلت طلبت بأن أذهب عوضا عنه للتكلم عن الاعتداءات الإسرائيلية
lebanon 24
27/09/2024 10:14:22 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية عبدالله بو حبيب لـ"سي إن إن": نخشى أن تكون الهجمات المتتالية المميتة في لبنان مقدمة للحرب
lebanon 24
27/09/2024 10:14:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:41 | 2024-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:11 | 2024-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:26 | 2024-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:01 | 2024-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
03:12 | 2024-09-27
03:09 | 2024-09-27
02:55 | 2024-09-27
02:54 | 2024-09-27
02:53 | 2024-09-27
02:45 | 2024-09-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24