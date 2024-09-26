Advertisement

أخبار عاجلة

بو حبيب: لا يمكن الوصول إلى سلام دون حل الدولتين مهما طال الزمن

Lebanon 24
26-09-2024 | 20:04
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بو حبيب: أميركا هي الدولة الوحيدة التي يمكنها إحداث فارق حقيقي بالمنطقة
lebanon 24
27/09/2024 10:15:00 Lebanon 24 Lebanon 24
بو حبيب: خطاب بايدن أمام الأمم المتحدة لم يكن قوياً ولا واعداً وأميركا هي الدولة الوحيدة التي يمكنها إحداث فارق حقيقي بالمنطقة
lebanon 24
27/09/2024 10:15:00 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي: روسيا لا يمكن أن تقبل بالسلام إلّا مرغمة
lebanon 24
27/09/2024 10:15:00 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: القضية الفلسطينية قضية عربية بامتياز والشعب قدم الكثير من المعاناة ولبنان اعطى القضية الفلسطينية على قدر ما اعطت الدول العربية مشتركة ونحن ننادي الى انهاء القضية الفسلطينية انطلاقاً من حل الدولتين والسلام العادل والشامل
lebanon 24
27/09/2024 10:15:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:41 | 2024-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:11 | 2024-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:26 | 2024-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:01 | 2024-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
03:12 | 2024-09-27
03:09 | 2024-09-27
02:55 | 2024-09-27
02:54 | 2024-09-27
02:53 | 2024-09-27
02:45 | 2024-09-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24