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الرئيس ميقاتي التقى غوتيريش في نيويورك وبحث معه في أهمية تنفيذ القرار 1701 ومساهمة قوات "اليونيفيل" في الحفاظ على الاستقرار

Lebanon 24
27-09-2024 | 04:09
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