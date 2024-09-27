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ميقاتي اجتمع برئيس الوزراء البريطاني وجرى البحث بالوضع في لبنان وأهمية الوقف الفوري لإطلاق النار والتوصل الى حل للنزاع القائم

Lebanon 24
27-09-2024 | 04:12
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