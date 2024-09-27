Advertisement

أخبار عاجلة

أي بي سي عن مسؤولين أميركيين: إسرائيل ترى أن الهدنة ستكون في صالح حزب الله وتسمح له بإعادة تنظيم صفوفه (الجزيرة)

Lebanon 24
27-09-2024 | 07:24
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"أي بي سي" عن مسؤولين أميركيين: إسرائيل أشارت إلى أنها تنوي المضي قدماً في خطط المعركة ضد حزب الله
lebanon 24
27/09/2024 18:48:46 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس عن مسؤولين أميركيين ومسؤول إسرائيلي: إدارة بايدن تعمل على مبادرة دبلوماسية جديدة لوقف القتال في لبنان (الجزيرة)
lebanon 24
27/09/2024 18:48:46 Lebanon 24 Lebanon 24
"سي إن إن" عن مسؤولين أميركيين: الولايات المتحدة تعتقد أن الضربات الإسرائيلية الأخيرة أضعفت حزب الله بشكل كبير
lebanon 24
27/09/2024 18:48:46 Lebanon 24 Lebanon 24
بوليتيكو عن مسؤولين أمريكيين: معركة إسرائيل مع حزب الله تؤجج المخاوف من حرب إقليمية وتعرض أولويات بايدن للخطر (الجزيرة)
lebanon 24
27/09/2024 18:48:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:45 | 2024-09-27
11:40 | 2024-09-27
11:39 | 2024-09-27
11:39 | 2024-09-27
11:38 | 2024-09-27
11:21 | 2024-09-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24