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أخبار عاجلة
نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: إسرائيل تسعى للسلام وستُحققه مرة أخرى
Lebanon 24
27-09-2024
|
09:46
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