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"سي إن إن" عن وزير الدفاع الأميركي: خوض إسرائيل حرباً شاملة مع حزب الله سيكون مدمراً وعدد الضحايا قد يتجاوز غزة

Lebanon 24
27-09-2024 | 11:17
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