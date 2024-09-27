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القناة 13 الإسرائيلية: نتنياهو يغادر اجتماعا مع الصحافيين بصورة عاجلة بعد تقارير عن هجوم على بيروت

Lebanon 24
27-09-2024 | 11:38
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