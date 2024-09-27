رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: العدوان الجديد يثبت ان العدو الاسرائيلي لا يأبه لكل المساعي والنداءات الدولية لوقف النار مما يضع المجتمع الدولي امام مسؤولياته في ردع هذا العدو ووقف حرب الابادة التي يشنها على لبنان

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