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هآرتس: كان هدف الضربة الإسرائيلية في بيروت هو الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله الذي نجا من محاولة الاغتيال

Lebanon 24
27-09-2024 | 12:39
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