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هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي: تجاوزنا مرحلة والاتجاه واضح وعواقب الخطوة قد تؤدي إلى حرب إقليمية

Lebanon 24
27-09-2024 | 13:30
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