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الشرطة الإسرائيلية: أضرار جسيمة بسبب سقوط شظايا في منطقة صفد شمال إسرائيل ولم يبلغ عن سقوط ضحايا
Lebanon 24
27-09-2024
|
15:38
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