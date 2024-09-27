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الشرطة الإسرائيلية: أضرار جسيمة بسبب سقوط شظايا في منطقة صفد شمال إسرائيل ولم يبلغ عن سقوط ضحايا

Lebanon 24
27-09-2024 | 15:38
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