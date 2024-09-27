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وكالة "موديز ريتنغز" تُخفض تصنيف إسرائيل الائتماني إلى "Baa1" من "A2" مع نظرة مستقبلية "سلبية" (الشرق)

Lebanon 24
27-09-2024 | 16:55
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