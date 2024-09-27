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الجيش الإسرائيلي: لن نسمح لرحلات جوية معادية مع وسائل قتالية الهبوط في مطار بيروت فهو مطار مدني ويجب الحفاظ عليه بهذه الصورة

Lebanon 24
27-09-2024 | 17:19
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