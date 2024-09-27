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مندوب فرنسا في مجلس الأمن: الضربات على لبنان يجب ان تتوقف فورا بعد التي وقعت في ضاحية بيروت الجنوبية

Lebanon 24
27-09-2024 | 17:22
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