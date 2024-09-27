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أدرعي: جيش الدفاع يهاجم في هذه الاثناء بشكل موجة بدقة وسائل قتالية تابعة لحزب الله والتي تم تخزينها أسفل مباني مدنية في الضاحية الجنوبية

Lebanon 24
27-09-2024 | 17:46
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