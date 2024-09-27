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وزير الخارجية الإيراني يتّهم إسرائيل باستخدام عدة قنابل أميركية خارقة للمخابئ تحت الأرض لضرب بيروت

Lebanon 24
27-09-2024 | 18:20
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