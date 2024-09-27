Advertisement

أخبار عاجلة

الجيش الإسرائيلي: دمرنا المنصات والفوهات التي أطلقت منها الصواريخ على الجليل الأعلى

Lebanon 24
27-09-2024 | 19:02
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: تصدينا لـثلاثة صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه الجليل الأعلى شمالي البلاد
lebanon 24
28/09/2024 04:13:42 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة12: الجيش الإسرائيلي يهاجم الخلية التي أطلقت صواريخ من #لبنان باتجاه العفولة ومركز الجليل فجر اليوم
lebanon 24
28/09/2024 04:13:42 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: تم اعتراض معظم الصواريخ التي أطلقت عبر الأراضي اللبنانية
lebanon 24
28/09/2024 04:13:42 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو ضرب منصة الإطلاق التي أُطلقت منها القذائف باتجاه منطقة الجليل
lebanon 24
28/09/2024 04:13:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
21:00 | 2024-09-27
21:00 | 2024-09-27
20:46 | 2024-09-27
20:42 | 2024-09-27
20:28 | 2024-09-27
20:27 | 2024-09-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24