"نيويورك تايمز" عن مسؤولين إسرائيليين: جاء الهجوم الذي استهدف نصرالله بعد أن تلقّت الحكومة الإسرائيلية معلومات تشير إلى عقد اجتماع قيادي في منشأة تحت الأرض في الضاحية

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