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أ.ب عن مسؤول أمني إسرائيلي: لا أتوقع أن تستمر الحملة ضد حزب الله نفس مدة حرب غزة لأن أهدافنا أكثر تحديداً

Lebanon 24
28-09-2024 | 01:52
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