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واشنطن بوست: القوات الإسرائيلية على الحدود اللبنانية تقول إنها مستعدة لغزو بري للبنان

Lebanon 24
28-09-2024 | 02:10
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