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هارون: مستشفيات جبل لبنان تستطيع استقبال عدد معيّن من الجرحى وفي حال الإخلاء التام لمستشفيات الضاحية سنستعين بمستشفيات الشمال (MTV)

Lebanon 24
28-09-2024 | 04:03
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