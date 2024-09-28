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"وول ستريت جورنال" عن مسؤول إسرائيلي كبير: نفضل عدم القيام بغزو بري ومقتل حسن نصر الله قد يكون نقطة تحول

Lebanon 24
28-09-2024 | 04:51
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