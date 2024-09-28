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الجيش الإسرائيلي: نركز على إزالة التهديدات بشن هجمات إرهابية بما في ذلك الصواريخ الموجهة التي يمكن إطلاقها على نقاط استراتيجية

Lebanon 24
28-09-2024 | 04:56
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