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الجيش الإسرائيلي: نركز على إزالة التهديدات بشن هجمات إرهابية بما في ذلك الصواريخ الموجهة التي يمكن إطلاقها على نقاط استراتيجية
Lebanon 24
28-09-2024
|
04:56
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