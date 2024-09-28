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الرئيس العراقي: نجدد مطالبتنا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وبذل جهود سريعة وفاعلة لوقف الحرب ومنع المجازر بحق المدنيين

Lebanon 24
28-09-2024 | 06:23
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