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معاون الرئيس الإيراني محمد جواد ظريف: خطة نتنياهو ستفشل في المنطقة والعالم والمقاومة ستستمر بقوة أكبر

Lebanon 24
28-09-2024 | 08:35
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