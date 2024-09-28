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إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري: سلاح الجو نفذ قبل قليل عمليتي اغتيال في بيروت
Lebanon 24
28-09-2024
|
08:47
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